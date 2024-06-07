Acun Ilıcalı Murat Ülker’e Jose Mourinho imzalı forma götürdü

Fenerbahçe bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçim çalışmalara hız verdi. Ali Koç’un yönetim kurulunda olan Acun Ilıcalı, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Murat Ülker’e Joe Mourinho imzalı forma hediye etti.

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Fenerbahçe’de bu hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak. İki aday da son günlerde başkanlık için yarışa hız verdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın önemli destekçilerinden Murat Ülker'e forma hediyesinde bulundu.

Ali Koç’un yönetim listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Murat Ülker’e formayı götüren isim oldu. Ilıcalı, Fenerbahçeli olan Murat Ülker’i ziyaret ederek “bizimle birlikte mesajı” verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho'nun imzaladığı çubuklu formamızı Sayın Murat Ülker'e teslim ettik. Kendisi başkanımız Ali Koç ve yönetimimize, seçildiğimiz takdirde maddi manevi destek vereceğini iletti. Murat Ülker'e huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu ailenin bir parçasısınız" ifadelerini kullandı.

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