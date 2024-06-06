Ali Koç'tan büyük vaat: 'Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurul öncesinde kulüp üyeleriyle bir araya geldi.İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda genel kurul üyesi katıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada "Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız" dedi.

Kulübün finansal durumunu iyileştirdiğini ve yeni sezonda çok güçlü bir kadro kuracaklarını ifade eden Koç, Mourinho'nun transferi ve hedefledikleri başarılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE TARİHİNİN RÜYA TAKIMINI KURACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda güçlü durumda olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle devam etti:

"Artık geldiğimiz noktada Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıyoruz, daha büyük adımlar atabilecek cesaret ve gücümüz var. İşte o yüzden Mourinho bugün Fenerbahçe'de. Bütün bütçemizi elbette hocamıza harcamadık. Göreceksiniz hocamızın bütçesine çok fazla sporsor olacak. Gönülden davranan Fenerbahçeli iş insanları olacak. Mourinho 'Her sene bulduğunuz 4 sponsorun marka yüzü olurum.' dedi. Diğer sponsorlar bu olacak. Kuvvetli bir yönetimimiz var. Takımımız güçlü. Takımımızın başarısı yadsınamaz. Her şeyi yendik, sistemi yenemedik. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Hayal tüccarlığı yapmadığımızı son kadromuzla gördünüz. Ama yakın zamanda çok daha net göreceksiniz."

Jose Mourinho'nun dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Mourinho'nun gelişine, bu yönetimin 10 yılın acısını çıkarmak için neler yapacağını görmek gözüyle bakın. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 hocasından birisi, lider, çok büyük işler yapacak. Sayın Acun Ilıcalı'nın dediği gibi, şimdiden ailemizin parçası oldu. Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak. Kendisi başkanken herkesi tehdit ederdi. Son 6 senede ise Fenerbahçe Kulübünü tehdit etmeye başladı. En son 'Menajere açıktan para verdiniz.' diyor. Bugün de diğer yöneticisi çıkmış, 'Biz menajeri biliriz.' diyor. Jorge Mendes'le ne dertleri var diye baktık. Meğersem adama borç takmışlar. Bruno Alves transferinden 2014 yılında ödenmemiş, mahkemelik olmuş borcu biz ödedik. Bir sürü gayrimenkulun de alım rakamlarını biz ödedik. Ben bunları ifade ederken çok üzülüyorum ama artık söylemem gerek. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermek zorunda kalmayacağız. İlk adımımızı çok güçlü şekilde attık, devamı da gelecektir."

Kaynak: AA