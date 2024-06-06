Galatasaray'da 2. lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' özrü

Galatasaray'ın üst üste ikinci lig şampiyonluğunu getiren teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında yaşanan bazı taşkınlıklar nedeniyle özür diledi.

Galatasaray'da 2. lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' özrü

Galatasaray'da üst üste ikinci lig şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında yaşanan bazı taşkınlıklar nedeniyle özür diledi. Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

'GALATASATAYLI TARAFTARLARI ÇOK MUTLU EDECEK OPSİYONLARIMIZ VAR'

"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağ olsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi.

'ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM'

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim."

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