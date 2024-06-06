Iga Swiatek ve Karolina Paolini, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, finale yükseldi.

Iga Swiatek ve Karolina Paolini, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.

2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.

Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA

Galatasaray'da 2. lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' özrü Galatasaray'da 2. lig şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' özrü
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
İlkay Gündoğan'dan çok konuşulacak açıklama: Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım İlkay Gündoğan'dan çok konuşulacak açıklama: Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den hükümetin hububat fiyatlarına sert tepki Özgür Özel'den hükümetin hububat fiyatlarına sert tepki
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı
Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin kabızlığı anında bitirin. Kabızlığa en hızlı çözüm bulundu Türk kahvesine 1 kaşık ekleyin kabızlığı anında bitirin
Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı: Hakem sözleri Yunanistan'da gündem oldu Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı