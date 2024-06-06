Iga Swiatek ve Karolina Paolini, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.

2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.

Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA