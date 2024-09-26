Ahmet Çakar, Galatasaray'daki 'Gerçeği' 'Bunun Adı Sapıklık' Diyerek Anlattı

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Yunanistan ekibi PAOK’u 3-1 mağlup etmesinin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

BTV isimli Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Çakar, sarı-kırmızılı ekibin ligde ve Avrupa’da önünün çok açık olduğuna dikkat çekti.

“Galatasaray hacıyatmaz gibi, öldü bitti dersin bir anda çıkışa geçer, farkına varmazsın. Derbiden 2-3 gün önce ortalık karışıyordu. Dursun Özbek yerden yere vuruluyordu” ifadelerini kullanan Çakar, Galatasaray’ın forvet rotasyonu ile ilgili şöyle konuştu:

“Chelsea'nin yedek forvetini bilmiyoruz, Barcelona'da Lewandovski'nin yedeğini bilmiyoruz. Galatasaray'da Icardi ve Osimhen var. Üçüncü yedeği de Batshuayi. Bunun adı sapıklık."