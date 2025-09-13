Adım Adım Şampiyonluğa! Buse Naz Finalde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, adını finale yazdırdı. M&S Bank Arena’daki yarı finalde Özbekistanlı Feruza Kazakova ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 4-1’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Böylece Buse Naz, dünya şampiyonalarında 4. kez final oynama hakkı kazandı.

Milli boksör, daha önce katıldığı dünya şampiyonalarında 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etmişti. Kariyerine yeni bir zafer eklemek isteyen Buse Naz, finalde Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma yarın 20.00’de oynanacak. Buse Naz Çakıroğlu, “Altın alacağım” diyerek şampiyonluk için iddiasını ortaya koydu.

