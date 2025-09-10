Adım Adım Altın Madalyaya! Buse Naz Yarı Finalde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat’ı 5-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Liverpool’daki M&S Bank Arena’da izleyenleri büyüleyen mücadelede, Buse Naz tek bir ihtara rağmen üstün performans sergileyerek dünya şampiyonalarındaki 4. madalyasını garantiledi.

2022’de İstanbul’da altın, 2019 ve bu yıl Sırbistan’da gümüş madalya kazanan milli boksçu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan’dan Feruza Kazakova ile karşı karşıya gelecek. Maç sonrası konuşan Buse Naz, “Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir rakip vardı. Bu maç tam anlamıyla final niteliğindeydi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA