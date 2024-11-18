Adım Adım Fener'e... Talisca'da İş İmzaya Kaldı

Ara transferde işi sıkı tutmak isteyen Fenerbahçe'nin Talisca'da tüm pürüzleri giderdiği öne sürüldü. Yıldız isimde işin imzaya kaldığı iddia edildi.

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Adım Adım Fener'e... Talisca'da İş İmzaya Kaldı

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca’da imza aşamasına gelindiği iddia edildi. Al Nassr’dan yılda 12 milyon Euro kazanan Talisca’da tüm pürüzlerin giderildiği belirtildi.

Adım Adım Fener'e... Talisca'da İş İmzaya Kaldı - Resim : 1

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızın bonservisinin bir kısmını sponsor desteği ile çözeceği öne sürüldü. Talisca’nın devre arasında sarı-lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Talisca’nın transfer sürecini Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın yönettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin, 30 yaşındaki yıldızı 1 milyon Euro karşılığında kiralayarak, sözleşmeye 7 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu koyduracağı kaydedildi.

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Kaynak: Sabah

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