Acun Ilıcalı Kulüp Yatırımına Bir Yenisini Daha Ekledi: Sürpriz Takım Belli Oldu

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin sahibi ve aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı, futbola yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Acun Ilıcalı Kulüp Yatırımına Bir Yenisini Daha Ekledi: Sürpriz Takım Belli Oldu

Acun Ilıcalı, son hamlesiyle Slovenya’nın köklü kulüplerinden Maribor’un çoğunluk hisselerini satın alarak spor dünyasında bir kez daha gündeme oturdu.

FUTBOLA YENİ YATIRIM

Medya sektöründe elde ettiği başarıyı futbola yönlendiren Acun Ilıcalı, İngiltere Championship temsilcisi Hull City’yi satın alarak bu alandaki ilk büyük adımını atmıştı. Bunun yanı sıra Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini üstlenen Ilıcalı, şimdi de Slovenya’nın önde gelen kulüplerinden Maribor’un kontrolünü eline alarak yatırımlarını uluslararası boyuta taşıdı.

Acun Ilıcalı Kulüp Yatırımına Bir Yenisini Daha Ekledi: Sürpriz Takım Belli Oldu - Resim : 1

MARIBOR’UN %74 HİSSESİ ACUN'UN

Slovenya basınında yer alan haberlere göre, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya, Maribor kulübünün %74 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla birlikte kulüp yönetiminde önemli değişiklikler yapılacağı belirtilirken, Maribor yönetim kurulundaki 4 üyeden 3’ünün Acun Medya’yı temsil edeceği ifade edildi.

Acun Ilıcalı Kulüp Yatırımına Bir Yenisini Daha Ekledi: Sürpriz Takım Belli Oldu - Resim : 2

MARIBOR LİDERİN TAKİBİNDE

Slovenya’nın en üst liginde mücadele eden Maribor, 29 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Lider Ljubljana’nın yalnızca 3 puan gerisinde bulunan takım, satın alımın ardından hedeflerini daha da büyütmenin peşine düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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