Adanaspor Genç Yıldızları Renklerine Bağladı

Adanaspor, Galatasaray’dan 19 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz ve Kasımpaşa U19’dan 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç’ı kadrosuna kattı.

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Adanaspor Genç Yıldızları Renklerine Bağladı

Futbolda yaz transfer dönemi sürerken, kadro planlamasına devam eden Adanaspor'dan da iki yeni transfer haberi geldi.

Turuncu-beyazlı ekip, Galatasaray’dan 19 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Aynı zamanda Kasımpaşa U19 forması giyen 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç’ı da renklerine bağladığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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