Adanaspor Genç Yıldızları Renklerine Bağladı
Adanaspor, Galatasaray’dan 19 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz ve Kasımpaşa U19’dan 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç’ı kadrosuna kattı.
Futbolda yaz transfer dönemi sürerken, kadro planlamasına devam eden Adanaspor'dan da iki yeni transfer haberi geldi.
Turuncu-beyazlı ekip, Galatasaray’dan 19 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Aynı zamanda Kasımpaşa U19 forması giyen 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç’ı da renklerine bağladığını duyurdu.
Kaynak: İHA
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