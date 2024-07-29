Adanaspor Genç Yıldızları Renklerine Bağladı

Futbolda yaz transfer dönemi sürerken, kadro planlamasına devam eden Adanaspor'dan da iki yeni transfer haberi geldi.

Turuncu-beyazlı ekip, Galatasaray’dan 19 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Aynı zamanda Kasımpaşa U19 forması giyen 20 yaşındaki Alp Efe Kılınç’ı da renklerine bağladığını duyurdu.

Kaynak: İHA