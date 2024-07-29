Klasik Yay Erkek Milli Takımı Yarı Finalde

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Klasik Yay Erkek Milli Takımı Yarı Finalde

Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk müsabakalarında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Kaynak: AA

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