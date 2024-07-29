Seçimi Kaybeden Mehmet Büyükekşi'nin Yeni İşi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybederek TFF başkanlığından ayrılan Mehmet Büyükekşi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirileceği iddia edildi.

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Seçimi Kaybeden Mehmet Büyükekşi'nin Yeni İşi Belli Oldu

2022-2024 yılları arasında yürüttüğü iki yıllık Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık sürecinde adı birçok skandal ile anılan ve Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerle yoğun polemiklere giren Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılan TFF seçimlerinde başkanlığı küçük bir oy farkı ile rakibi İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaptırmıştı.

Seçimi Kaybeden Mehmet Büyükekşi'nin Yeni İşi Belli Oldu - Resim : 1

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE İKTİDARDAN YENİ GÖREV

Görev süresinde AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve başkanlık seçimlerinde siyasi iktidar tarafından açıktan destek alan Büyükekşi, yaşadığı sürpriz yenilgisinin ardından sessizliğe bürünmüştü. Yeniçağ Gazetesi, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirileceğini iddia etti.

Haberde aktarılan bilgilere göre; halihazırda Bakan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz'ün görevden ayrılması ve boşalacak koltuğa Mehmet Büyükekşi'nin getirilmesi beklenirken, bu atamanın gerçekleşmesi halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da Büyükekşi'nin kontrolüne girmiş olacak.



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