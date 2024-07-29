Hollanda'dan Karar Setinde Tepki Çeken Hareket

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları tarihi bir geri dönüş ile maçı 3-2 kazandı. Müsabakanın karar setinde Hollanda'nın yaptığı hareket tepki çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Hollanda'nın karar setinde yaptığı itiraz tepki çekti.

İLK 2 TAKIM TURLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

HOLLANDA'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Karar setinde Türkiye'nin hücum sayısı Hollanda'ya verildi. Pozisyonda temas olması sonrası sayı Türkiye'ye verildi. Bunun ardından Hollanda kulübesi oldukça itirazda bulundu.

Hollanda başantrenörü açık şekilde temas olmasına rağmen temas olmadığına yönelik itirazlarına devam etti. Canlı yayında o pozisyon ekrana gelirken açıkça temas olduğu görüldü.

UTANÇ VERİCİ BU YAPTIĞI

Maçı anlatan spiker Kerem Öncel, Hollanda başantrenörüne sinirlenerek; 'Bu yaptığı utanç verici' şeklinde tepki gösterdi.

FİLENİN SULTANLARI'NIN FİKSTÜRÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu fikstürü şu şekilde:

1 Ağustos

10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00 Türkiye - İtalya

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Zehra Güneş