Çaykur Rizespor'dan 'Genç' Transfer: 20 Yaşındaki Buljubasic'i Kadrosuna Kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i renklerine bağladı. Yeşil-mavili kulüp, genç oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Çaykur Rizespor'dan 'Genç' Transfer: 20 Yaşındaki Buljubasic'i Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli yeni transferini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rizespor, 20 yaşındaki genç oyuncu için FK Sarajevo'ya 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

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Kaynak: AA

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