Çaykur Rizespor'dan 'Genç' Transfer: 20 Yaşındaki Buljubasic'i Kadrosuna Kattı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Muhamed Buljubasic'i renklerine bağladı. Yeşil-mavili kulüp, genç oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosna Hersekli yeni transferini duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Buljubasic'e 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Rizespor, 20 yaşındaki genç oyuncu için FK Sarajevo'ya 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Kaynak: AA