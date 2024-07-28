Fenerbahçe'den Bomba Transfer! Mourinho, City'nin Yıldızını İstiyor

İngiliz basını, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini öne sürdü.

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Fenerbahçe'den Bomba Transfer! Mourinho, City'nin Yıldızını İstiyor

Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti.

Fenerbahçe'den Bomba Transfer! Mourinho, City'nin Yıldızını İstiyor - Resim : 1

Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve transfer listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

KOVACIC'İN CITY KARNESİ

Kovacic geçen sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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