İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu'na Dev Teklif! Türk Futbol Tarihinde Rekor

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev bir teklif geldi. Sarı-lacivertliler 33 milyon Euro'luk teklifi kabul ederse Süper Lig'in bonservis rekorunu kırmış olacak.

İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu'na Dev Teklif! Türk Futbol Tarihinde Rekor

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig’den dev bir teklifin geldiği iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun satılmasını kesinlikle istemediği Ferdi Kadıoğlu’na İngiliz ekibi Brigton’ın devreye girdiği ve söz konusu transferin gerçekleşmesiyle Süper Lig’in bonservis rekorunun kırılacağı bildirildi.

Premier Lig ekibi Brighton’ın Ferdi Kadıoğlu için teklifini yenilediği ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu bildirildi. Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul etmesi halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi gerçekleşmiş olacak.

Etiketler
Fenerbahçe Premier Lig transfer Jose Mourinho
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında İkinci Gün: 4 Sporcu Yarışacak Paris Olimpiyat Oyunlarında İkinci Gün
İlk Türk Kadın Kürekçi Elis Özbay Paris 2024'te Çeyrek Finalde İlk Türk Kadın Kürekçi, Paris 2024'te Çeyrek Finalde
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'