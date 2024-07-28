İngilizlerden Ferdi Kadıoğlu'na Dev Teklif! Türk Futbol Tarihinde Rekor

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig’den dev bir teklifin geldiği iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun satılmasını kesinlikle istemediği Ferdi Kadıoğlu’na İngiliz ekibi Brigton’ın devreye girdiği ve söz konusu transferin gerçekleşmesiyle Süper Lig’in bonservis rekorunun kırılacağı bildirildi.

Premier Lig ekibi Brighton’ın Ferdi Kadıoğlu için teklifini yenilediği ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu bildirildi. Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul etmesi halinde Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi gerçekleşmiş olacak.