2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında İkinci Gün: 4 Sporcu Yarışacak

2024 Paris Olimpiyat oyunlarında günün programı belli oldu. Bugün 4 milli sporcu mücadele edecek.

Son Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında İkinci Gün: 4 Sporcu Yarışacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 4 milli sporcu mücadele verecek.

Kürekte Elis Özbay, TSİ 10.00'da mücadele edecek.

Badmintonda, La Chapelle Arena'da gerçekleştirilen kadınlar grup maçlarında Neslihan Yiğit Arın, TSİ 12.00'de Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaşacak.

Yüzmede, Paris La Defense Arena'da TSİ 12.43'te başlayacak 100 metre sırtüstü yarışlarında Berke Saka, performansını sergileyecek. Ayrıca bugün 100 metre kurbağalamada havuza girecek Berkay Ömer Öğretir, yükselmesi halinde finalde yarışacak.

Judoda, Champ de Mars Arena'da TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalara erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, son 32 turunda Finlandiyalı Luukas Saha ile karşılaşacak.

Yelkende, Marsiyla Marina'da yapılacak yarışlarda Merve Vatan, TSİ 13.00'de IQ Foil kategorisinde mücadele edecek.

Atıcılık, kürek ve masa tenisinde bugün elemelerde yarışacak milli sporcular, tur atlamaları halinde yarın yine müsabakaya çıkacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti Final İddiaları Vardı! Kanal D'den Yalan Dizisi İçin Değişiklik... Apar Topar Gitti
Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te Yarı Finalde Elendi Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te Yarı Finalde Elendi
Karşıyaka'dan Ayrılmıştı İspanya ile Anlaştı Karşıyaka'dan Ayrılmıştı İspanya ile Anlaştı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda Bir Araya Geldi Koç ve Yıldırım Arasında 'Dostluk Rüzgarı'
Paris Olimpiyatları'nın İlk Altın Madalyası Sahibini Buldu Olimpiyatın İlk Altın Madalyası Sahibini Buldu
En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar... En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz