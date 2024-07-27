Karşıyaka'dan Ayrılmıştı İspanya ile Anlaştı

Karşıyaka geçen sezon başında Darrun Hilliard'ı, Maccabi'den transfer etmiş ancak sezon bitmeden yollarını ayırmıştı. Hilliard, İspanya temsilcisi olan Rio Breogan ile anlaştı.

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Karşıyaka'dan Ayrılmıştı İspanya ile Anlaştı

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'nın geçen sezon başında Euroleague ekibi Maccabi'den transfer ederek sezon bitmeden yollarını ayırdığı Darrun Hilliard, İspanya temsilcisi Rio Breogan ile anlaştı. Hilliard, Karşıyaka'da ligde 14 maçta 12.3 sayı, 3.8 asist , 2.9 ribaund, Şampiyonlar Ligi'nde 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

SPONSOR ARIYOR

Geçen sezonki takımdan Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Hakan Sayılı, Ergi Tırpancı ve skorer oyuncusu Errick McCollum'u kadroda tutup, Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson, Sean McDermott ile Muhsin Yaşar transferleriyle yıldızlar topluluğu kadro oluşturan Karşıyaka, 26 yıl sonra isim sponsorluğunu yenilemeyen Pınar'ın yerine yeni sponsor arayışında.

Kaynak: DHA

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