Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısı'nda Bir Araya Geldi

2018 yılında Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ı mağlup ederek Fenerbahçe başkanı olmasıyla birlikte başlayan süreçte Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında yaşanan gerginlik yıllarca devam etmiş ve Haziran ayında yapılan Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesinde zirveye ulaşmıştı.



İki isim son olarak Habertürk canlı yayınına katılarak tartışırken, seçimlerden yeniden Ali Koç'un zaferle ayrılmasının ardından Yıldırım ve Koç el ele poz vermiş ve barış mesajı yayınlamıştı.





AZİZ YILDIRIM YILLAR SONRA DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA



Ali Koç ile yaşanan gerginliğin son bulmasının ardından 20 yılı aşkın süre boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürütmüş olan Aziz Yıldırım, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.



Toplantıda Yıldırım ve Koç arasında kısa bir görüşme gerçekleşirken, iki ismin samimi pozları sosyal medyada gündem oldu.