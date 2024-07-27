Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak.

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