Zico Paris'te Soyguna Uğradı: 500 bin Eurosu Çalındı

Bir dönemler Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Arthur Zico, Paris'te 500 bin euroluk kişisel eşyasının yer aldığı çantasını çaldırdı.

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Zico Paris'te Soyguna Uğradı: 500 bin Eurosu Çalındı

Brezilya Olimpiyat delegasyonu üyesi olan efsane futbol adamı Zico, oyunların başlamasına kısa bir süre kala soygun şoku yaşadı. Fransız Le Parisien'in haberine göre Zico'nun; içinde toplam 500 bin euroluk kişisel eşyasının yer aldığı çantası çalındı.

beinsports'un aktardığına göre, Paris'te kaldığı otelden taksiyle ayrılan Zico'nun çantası, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar tarafından taksinin içinden çalındı. Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı evrakların yer aldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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