Fenerbahçe'den Hacıosmanoğlu'na Sürpriz Ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Fenerbahçe'den Hacıosmanoğlu'na Sürpriz Ziyaret

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Hakan Safi, Hulusi Belgü ve Cenk Öztanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA

Etiketler
İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
Trabzonspor'da Ruzomberok Hazırlıkları Sürüyor Trabzonspor'da Ruzomberok Hazırlıkları Sürüyor
Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor! Satranç Süper Ligi'nde Şampiyon Bayegan Pendik Satranç Spor!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Emniyeti'nden Büyük Operasyon: Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı Polisin Takibe Aldığı Araçtan Cephanelik Çıktı
İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi İBB'ye Ait Küçük Çamlıca Tesisleri’ne Gelen 3 Kişilik Yemek Hesabı Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı Kümese Giren Kadın Gördükleri Karşısında Dondu Kaldı
Şoke Eden Saldırıda Yeni Görüntüler: Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı... Omzunda Yay, Belinde Ok, Hedef Cami İmamı...
Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi Antalya'yı Fırtına ve Sağanak Vurdu! Cami Minaresi Devrildi