Trabzonspor'da Ruzomberok Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos'ta Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Ruzomberok Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Ruzomberok karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Öte yandan, yeni transfer Karadağlı oyuncu Stefan Savic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

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