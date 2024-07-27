Paris Olimpiyatları'nın İlk Altın Madalyası Sahibini Buldu

Fransa'nın başkenti Paris'te dün yapılan açılış töreniyle resmen başlayan Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalya sahibini buldu. Karma 10 metre havalı tüfek kategorisinde yarışan Çinli Huang Yuting ve Sheng Lihao ekibi ilk altın madalyayı kazandı.

Reuters'ın aktardığına göre, bugün yapılan müsabakalar sonucu Güney Koreli Keum Ji-hyeon ve Park Ha-jun gümüş madalyanın sahibi olurken, Kazakistanlı Alexandra Le ve Islam Satpayev üçüncü olarak bronz madalya aldı. Bu sonuçlarla birlikte, üç yıl önce Çin adına bu kategoride altın madalya alan Yang Qian ve Yang Haora'nın ardından Huang ve Sheng çifti de karma 10 metre havalı tüfek kategorisinde altın madalyayı yeniden Çin'e getirdi.