İlk Türk Kadın Kürekçi Elis Özbay Paris 2024'te Çeyrek Finalde
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, repesaj mücadelesini ikinci olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıktı.
Repesaj mücadelesini 8:00.00'lık dereceyle ikinci olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Özbay'ın yer aldığı seride ilk sırayı ise 7:56.48'lik derecesiyle İranlı sporcu Fatemeh Mojallaltopraghghale elde etti.
REPESAJ MÜCADELESİNE HAK KAZANMIŞTI
Elis Özbay, dün gerçekleşen organizasyonda 7:57.06'lık dereceyle 4. olarak çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.
Elis Özbay yarı final için 30 Temmuz Salı günü yarışacak.
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