Acun Ilıcalı'dan Arda Güler'li Hamle: İkna Etti

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Cristian Medina transferi için yoğun mesai harcıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Medina'yı Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olan oyuncular üzerinden ikna etmeyi başardığı iddia edildi.

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Kim Min-jae gibi başarılı transferlerin, Medina'nın Fenerbahçe’ye sıcak bakmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcu için yaptığı teklifi 12 milyon eurodan 13 milyon euro + sonraki satıştan pay şeklinde güncellediği ifade edilirken, Boca Juniors'ın 15 milyon euro talebinde ısrar ettiği kaydedildi. Transfer sürecinde önemli bir aşama kaydeden Fenerbahçe’nin, Medina transferi için görüşmeleri sürdürdüğü vurgulandı.