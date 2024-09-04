Galatasaray O Transferden Vazgeçti

Napoli’de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen’i kadrosuna katmasıyla tüm dünyanın gözünün çevrildiği Galatasaray’ın Juventus ile yollarını ayıran Adrien Rabiot’yu da transfer edeceği iddia edilmişti.

İtalya’da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, oyuncunun ekonomik talepleri nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Rabiot’un transferinden vazgeçtiğini yazdı.

Bir başka İtalyan gazetesi olan Corriere dello Sport ise Rabiot için Al-Nassr’ın da devreye girdiğini yazdı. İlgili haberde Suudi Arabistan ekibinin Fransız yıldız için 20 milyon Euro’luk teklif yaptığını belirtti.

Suudi temsilcisinin bu transfer için yabancı kontenjanında özel bir muafiyet isteyeceği iddia edildi.