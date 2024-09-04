Gaziantep FK Ndiaye'yi Transfer Etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Pendikspor forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha bölgesine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Pendikspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ndiaye, Başkan Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara’nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Diambars FC takımında başlayan 33 yaşındaki Ndiaye, kariyerinde Bodo-Glimt, Osmanlıspor, Galatasaray, Stoke City, Trabzonspor, Karagümrük, Al-Ain, Aris, Adana Demirspor ve son olarak Pendikspor'da oynadı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde toplam 407 resmi karşılaşmaya çıkarken, 74 gol atıp, 56 kez de asist yaptı.

Ndiaye, Senegal Milli Takımı formasıyla da 31 kez sahaya çıkarak 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: İHA