Acun Ilıcalı Açıkladı: Fenerbahçe'de En-Nesyri Gidecek mi?

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, bazı isimlerin de takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Sarı-lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılması beklenen Anderson Talisca için “Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız” ifadelerini kullandı.

EN-NESYRI GİDECEK Mİ?

34 milyon Euro’luk bir teklif geldiği iddia edilen forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri’nin akıbetine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ilıcalı, “Sözlü görüşmelerin sonunda açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Hocamız kadromuzdan çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor” dedi.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En-Nesyri çıktığı 20 maçta 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.