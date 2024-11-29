Acun Ilıcalı Açıkladı! Anderson Talisca Transfer Edilecek mi?

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından iddialara cevap verdi. Ilıcalı “Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına şöyle açıklık getirdi: Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum.

“YABANCI HAKKIMIZ VAR, KULLANACAĞIZ”

Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsinin iş yaptığını belirten Ilıcalı “En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem