Açıklama yapıldı, Fenerbahçe dev transferi resmen duyurdu!

Fenerbahçe Beko, 28 yaşındaki ABD'li şutör guard Devon Hall'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Olimpia Milano ile sözleşmesi sonra eren ABD'li şutör guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

"ZAFERLERLE DOLU SEZONLAR YAŞAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Devon Hall’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN DEVON HALL KİMDİR?

7 Temmuz 1995 tarihinde Virginia’da dünyaya gelen 1.96 boyundaki solak oyuncu, guard ve forvet pozisyonlarında forma giyiyor.

Devon Hall, basketbol kariyerine Kolej Ligi’nde Virginia Cavaliers takımında başladı ve 2018 yazına dek burada forma giydi. 2018 NBA seçmelerinde Oklahoma City Thunder tarafından 53. sıradan seçilen Devon Hall, 2018-19 sezonuna Avustralya ekiplerinden Cairns Taipans ile başladı.

Burada 25 maça çıkan ve 9.1 sayı, 4.3 ribaund, 2.5 asist ortalamaları tutturan Hall, 2019 yılının Şubat ayında ise Gelişim Ligi ekiplerinden Oklahoma City Blue ile anlaşmaya vardı.

2019-20 sezonunu Oklahoma City ve Oklahoma City Blue ile NBA ve Gelişim Ligi arasından geçiren Devon Hall, 2020 yılında Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile Avrupa'ya adım attı. Brose Bamberg ile Almanya Ligi ve Fiba Şampiyonlar Ligi’nde oldukça başarılı bir performans gösteren Hall; Almanya Ligi’nde 33 maçta 14.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.9 asist, Şampiyonlar Ligi’nde ise 9 karşılaşmada 12.4 sayı, 3.1 ribaund, 2.2 asist istatistikleri üretti.

Bamberg’deki başarılı performansıyla İtalya’nın güçlü temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano’dan teklif alan Hall, 2021 yılında İtalya’nın yolunu tuttu. Milano ile üç sezonda toplam 93 EuroLeague karşılaşmasında görev yapan Hall, bu mücadelelerde 8.8 sayı, 2.5 ribaund, 2.1 asist, 0.8 top çalma istatistikleri tutturdu. Devon Hall, Milano formasıyla üç sezon üst üste İtalya şampiyonluğu yaşadı ve 2022’te İtalya Kupası’nı kazanan ekibin bir parçasıydı. Hall, aynı zamanda 2021 yazında Fiba AmeriCup 2022 elemelerinde Birleşik Devletler forması da giydi.

Devon Hall, EuroLeague’de bir maçta en yüksek verimlilik puanına ulaştığı karşılaşmayı 19 Ocak 2024 tarihinde Valencia Basket’e karşı oynadı. Hall, bu mücadelede 30 verimlilik puanına erişti. Hall, EuroLeague’deki sayı rekorunu ise 21 sayı ile 15 Aralık 2023 tarihinde oynanan Barcelona mücadelesinde elde etti. Devon Hall, birden farklı pozisyonda forma giyebilen ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle de tanınan bir isim.

Kaynak: Gerçek Gündem