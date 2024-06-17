Sevilla Sergio Ramos'la yollarını ayırdı

La Liga ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Sevilla Sergio Ramos'la yollarını ayırdı

Endülüs temsilcisi Sevilla'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

Kaynak: AA

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