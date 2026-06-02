A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip 2026 Dünya Kupasına şu isimlerle gidecek.

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

9 İSİM ADAY ABF KAFİLESİNDEN ÇIKARILDI

Geniş kadroda yer alan kaleciler Ersin Destanoğlu ile Muhammed Şengezer'in yanı sıra savunma oyuncuları Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Yusuf Akçiçek, teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Orta sahada Atakan Karazor ve Demir Ege Tıknaz da kadro dışında kalırken, hücum hattında ise Aral Şimşir ile Yusuf Sarı turnuva kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: DHA