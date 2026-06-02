A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu belli oldu.

Son Güncelleme:
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip 2026 Dünya Kupasına şu isimlerle gidecek.

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

9 İSİM ADAY ABF KAFİLESİNDEN ÇIKARILDI

Geniş kadroda yer alan kaleciler Ersin Destanoğlu ile Muhammed Şengezer'in yanı sıra savunma oyuncuları Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Yusuf Akçiçek, teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 26 kişilik nihai Dünya Kupası kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Orta sahada Atakan Karazor ve Demir Ege Tıknaz da kadro dışında kalırken, hücum hattında ise Aral Şimşir ile Yusuf Sarı turnuva kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
A Milli Takım
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Dünya Kupası Öncesi Şok: Eren Elmalı Hastanelik Oldu Milli Yıldız Hastanelik Oldu
Fenerbahçe'den Anadolu Efes Karşısında Muhteşem Dönüş Fenerbahçe'den Efes'e Karşı Muhteşem Dönüş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi
Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı
CHP Kurultayı Soruşturmasında Yeni Gelişme: Özkan Yalım ve Turgut Koç İfade Verecek CHP Kurultayı Soruşturmasında Yeni Gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu Kez Dede Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu Kez Dede Oldu
27 İlde 'Siber' Operasyonu: 4 Şirkete El Konuldu, 89 Şüpheli Yakalandı 27 İlde 'Siber' Operasyonu