Fenerbahçe'den Anadolu Efes Karşısında Muhteşem Dönüş

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes’i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Anadolu Efes Karşısında Muhteşem Dönüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan son periyotta rakibini yakalarken; bitimine 6 saniye kala ilk kez öne geçtiği maçı kazanmayı başardı.

Serideki 2’nci maç 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım finale yükselecek ve Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Etiketler
Anadolu Efes Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bizim Çocuklardan Dört Dörtlük Prova: Dünya Kupası Yolunda Moral Depoladık Bizim Çocuklardan Dört Dörtlük Prova
Dünya Kupası Öncesi Şok: Eren Elmalı Hastanelik Oldu Milli Yıldız Hastanelik Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama CHP'deki İşten Çıkarmalara Açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Grup Toplantısı Tartışmasına Açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Açıklama
CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı: Gerekçeler Tek Tek Açıklandı CHP’de İşten Çıkarmaların Perde Arkası Ortaya Çıktı
MEB İOKBS Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı
Kılıçdaroğlu MYK'sını Ne Zaman Açıklayacak? Basın Danışmanı Net Konuştu Kılıçdaroğlu MYK'sını Ne Zaman Açıklayacak?