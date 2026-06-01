Fenerbahçe'den Anadolu Efes Karşısında Muhteşem Dönüş
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes’i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan son periyotta rakibini yakalarken; bitimine 6 saniye kala ilk kez öne geçtiği maçı kazanmayı başardı.
Serideki 2’nci maç 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım finale yükselecek ve Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: