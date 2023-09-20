A Milli Takım'ın başına İtalyan hoca gelecek; Görüşme için İstanbul'da

Teknik direktör Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından, İtalyan teknik direktör Montella'nın ismi yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

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A Milli Takım'ın başına İtalyan hoca gelecek; Görüşme için İstanbul'da

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kuntz’un yerine gelecek ismin ise İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

Daha önce ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştıran Montella ile yapılacak son görüşmenin ardından kararın duyurulması bekleniyor.

Montella’nın görüşme yapmak üzere İstanbul’da olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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