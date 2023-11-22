A Milli Takım uçağı Münih'e acil iniş yaptı!

A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak Münih Havalimanı'na acil iniş yaptı.

A Milli Takım uçağı Münih'e acil iniş yaptı!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen ve elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın abisinin rahatsızlığı nedeniyle Almanya'nın Münih kentine indi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçağın, yolcular arasında yer alan Montella'nın abisi Emanuele Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle Münih'e iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır." denildi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'nın, Emanuele Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile uçaktan ayrıldığı aktarıldı.

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