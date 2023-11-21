Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü PFDK'ye sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre hukuk müşavirliği, 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nü ve başkan Ali Koç'u sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye gönderdi.

İKİ BAŞKAN SEVK EDİLDİ

Hukuk müşavirliği aynı zamanda Ali Koç'u, 9 Kasım'daki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle ayrıca PFDK'ye sevk etti.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek de 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinde yer alan paylaşımdan dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildi.

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