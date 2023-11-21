Genç Milli sporcu Çebi, adım adım Formula 1 yolunda

15 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nde ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ organizasyonunda tek Türk sporcu olarak mücadele edecek.

Genç Milli sporcu Çebi, adım adım Formula 1 yolunda

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 21-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ organizasyonunda tek Türk sporcu olarak Al Forsan yarış pistine çıkıyor.

Bu yeni global seri, kadınların ulusal ve uluslararası karting yarışmalarına katılımını artırmayı ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca F1 Akademisi, mini, junior ve senior kategoride başarılı olan üçer kadın sürücüyü destekleyecek.

Genç Milli sporcu Çebi, adım adım Formula 1 yolunda - Resim : 1

2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı Uluslararası şampiyonayı takip eden temsilcimiz, bu büyük organizasyonda 21 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı OK-N Senior kategorisinde mücadele edecek.

Genç Milli sporcu Çebi, adım adım Formula 1 yolunda - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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