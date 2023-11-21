Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcu vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze için saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle İsrail vatandaşı Filistinli futbolcu Ataa Jaber'in vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

The Times of Israel'in haberine göre, hali hazırda Filistin Milli Takımı oyuncusu olan Jaber'in, 16 Kasım'da Lübnan'la oynanan futbol müsabakasında Gazze ile dayanışma saygı duruşuna katılması İsraillilerin tepkisini çekti.

Kültür ve Spor Bakanı Zohar, İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e yazdığı mektupta Jaber'in vatandaşlığının iptal edilmesini talep etti.

Zohar, Jaber'e yönelik "Maç sırasında, Jaber, İsrail tarafını görmezden gelerek, Gazze'deki kurbanlar için yapılan saygı duruşuna katılarak açıkça düşmanla kendini özdeşleştirdi" ithamında bulundu.

Jaber, daha önce de İsrail 21 Yaş Altı Milli Takımı ve Makkabi Hayfa Futbol Kulübü başta olmak üzere bazı İsrail kulüplerinde top koşturmuştu.

Kaynak: AA