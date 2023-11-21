Son Avrupa şampiyonu İtalya, EURO 2024 biletini kaptı

EURO 2024 Elemeleri C Grubu son maçında Ukrayna ile berabere kalan İtalya, rakibine ikili averajda üstünlük sağladı ve Almanya biletini aldı.

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Son Avrupa şampiyonu İtalya, EURO 2024 biletini kaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu son maçında Ukrayna ile Leverkusen şehrinde karşılaşan Gök Mavililer, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Oynadığı 8 maçta 14 puan toplayan İtalya, aynı puana sahip Ukrayna’yı ikili averajla geride bıraktı. İtalyanlar, eylül ayında oynanan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalan İngiltere 20 puanla grubu lider tamamladı.

ÜST ÜSTE 8. TURNUVASI

İtalya, Euro 2020’de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Almanya biletini alan İtalya, üst üste 8. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

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