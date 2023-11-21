Alperen Şengün’den 30 sayılık double-double performansı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, Golden State Warriors’a konuk olduğu maçta sahadan 121-116’lık skorla sahadan mağlup ayrıldı.

6 maç sonra galibiyette tanışan Golden State Warriors’da Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile takımına galibiyeti getiren isim odu. Konuk ekipte 37 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadeleyi double-double ile tamamlarken, bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets: 121 - Boston Celtics: 118

Detroit Pistons: 103 - Denver Nuggets: 107

Washington Wizards: 129 - Milwaukee Bucks: 142

Chicago Bulls: 100 - Miami Heat: 118

Minnesota Timberwolves: 117 - New York Knicks: 100

New Orleans Pelicans: 129 - Sacramento Kings: 93

San Antonio Spurs: 99 - Los Angeles Clippers: 124

Golden State Warriors: 121 - Houston Rockets: 116

Kaynak: İHA