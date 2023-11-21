Messi'nin Dünya Kupası formaları rekor fiyatla satılacak

Daily Mail'de yer alan habere göre; Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda giydiği 6 maçtaki formaların açık artırmada satışa çıkarılacak. Haberde, her bir formanın fiyatının yaklaşık olarak 10 milyon dolara satılacağının tahmin edildiği belirtildi.

Messi'nin satışa çıkacak olan formaların hangi maçlarda giydiği formalar olduğu da belli oldu.

Arjantinli süper starın, Suudi Arabistan ve Meksika'ya karşı grup maçlarında, daha sonraki turlarda ise Avustralya, Hollanda, Hırvatistan ve Fransa'ya karşı giydiği formalar açık artırmada satışa çıkarılacak.