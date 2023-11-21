'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığı davasında Seçil Erzan hakim karşısına çıktı: Mahkemede Terim'in adını verdi

Futbol dünyasını sallayan dolandırıcılık davasında aralarında Seçil Erzan’ında bulunduğu 7 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 4'ü tutuklu 6 sanık ve tarafların avukatları katılırken 1 tutuksuz sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

EMRE ÇOLAK VE VOLKAN BAHÇEKAPLI’DA DURUŞMADA YER ALDI

Aralarında Emre Çolak ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Banka avukatı ve bazı müşteki avukatları davaya katılma talebinde bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık Erzan, 20 yıl boyunca, banka müdürü olarak çalıştığı sürede hata yapmadığını, dolandırıcı olmadığını iddia etti.

'PARADAN KOMİSYON ALMADIM'

2011'den 2020'ye kadar yakınlarının kendisine değerlendirmesi amacıyla parasını verdiğini, kendisinin de halka arz gibi yöntemlerle parayı işleme koyduğunu, verdiği sözü tutamadığı zaman ise kredi çekerek ödediğini iddia eden sanık, ortak faydanın "paradan para kazanmak" olduğunu ancak kendisinin bu paradan komisyon almadığını öne sürdü.

FATİH TERİM’İN İSMİNİ VERDİ

Sanık Seçil Erzan mahkemede verdiği ifadede 2020'de kendisini tanıyan bir kişinin fon adı altında olmadan "Ne istiyorsan onu yap" diyerek para teslim ettiğini söyledi. Mahkeme başkanının ısrarla bu kişiyi sorması üzerine sanık Erzan, Fatih Terim'in ismini verdi.

'İLK BANA VERDİĞİ 300 BİN DOLARDI'

Erzan, şöyle konuştu: O dönem kulüpten ayrıldı. Bir şekilde her istediğinde para ödedim. İstediği para bana verdiği paradan çok fazla olmaya başladı ve ben orada 'hayır' diyemedim. İlk bana verdiği 300 bin dolardı. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum. Ben bu arada ipotek verdim araba sattım bir şekilde devam ettirdim.

MUSLERA’NIN ANA PARASINDAN 500 BİN DOLAR ÖDENMEDİ

Erzan, Fatih Terim’le aralarında para alışverişi olduğunu ancak kendisine borcu olmadığını belirterek, Fernando Muslera’nın ana parasından 500 bin dolar ödenmediğini söyledi.

'YAZILI BEYANDA BULUNARAK SUNACAĞINI SÖYLEMİŞ'

Müşteki Emre Çolak’ın kendisine 3 milyon 200 bin dolar, Emre Belözoğlu’nun 4 milyon 200 bin dolar verdiğini ancak geri almadıklarını anlatan sanık, müşteki Arda Turan’ın teslim ettiği miktarı daha sonra yazılı beyanda bulunarak sunacağını söyledi.

'KAZANDIRAMAYINCA DOLANDIRICI OLDUM'

Sanık Erzan, savunmasının sonunda, "Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" sözlerini kullandı.

Duruşmada söz verilen müşteki Emre Çolak, "Bankanın yatırım fonu vaadiyle ve kurumsallığına inanarak kandırıldığını, 3 milyon 212 bin doları kardeşi Emrah Çolak'ın bankaya elden teslim ettiğini" aktardı.

Çolak, ayrıca parayı vermesinden birkaç gün sonra belge aldığını ancak geri ödeme yapılmadığını kaydetti.

'ACİL PARAYA İHTİYAÇ VAR DEDİ'

Müşteki Volkan Bahçekapılı ise sanık Erzan’ın kendisini 3-4 kez "Acil paraya ihtiyaç var" diyerek aradığını ancak o dönem kendisinin bu fona girmediğini aktardı.

Eşi Buse Terim Bahçekapılı’nın da bu fona para yatırdığından haberi olduğunu, kuzeni Emre Belözoğlu’na bu fondan bahsettiğini kaydeden Bahçekapılı, "Maddi zararım yok ama burada bir kefalet söz konusu, bundan yaşadığım vicdan azabını kendi paramı kaybetsem yaşamazdım. Sanık bana Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş’in başında olduğu, 20 kişinin olduğu özel fon bulunduğunu söyledi. Ben bankanın kurumsallığına güvendim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Levent'te bulunan Büyükdere Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, Fatih Terim Fonu altında ünlü futbolculardan para toplayarak onları dolandırdığı iddia edilmişti.

Bu isimler arasında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Fatih Terim gibi isimlerde var.

Kaynak: AA