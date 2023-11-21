Galatasaray'ın forma sponsoru değişti: 5 yılda 25 milyon euroluk dev anlaşma

Sarı kırmızılılar, Puma ile 5 yıllığına 25 milyon euro kazanacağı bir forma tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Galatasaray'ın forma sponsoru değişti: 5 yılda 25 milyon euroluk dev anlaşma

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, dev bir anlaşmaya imza attı.

Uzun yıllardır 'Nike' ile forma tedariğini sürdüren Sarı kırmızılılar, yeni sezonda Puma ile anlaştıklarını duyurdu.

Galatasaray, Puma ile 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Aslan 5 yılda 25 milyon euro gelir elde edecek.

Sarı kırmızılılar, Puma duyurusunu şöyle yaptı:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir. Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır"

Kaynak: Gerçek Gündem

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