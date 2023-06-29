A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı devirdi

Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tayland ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı 3 set sonunda kazanan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ilk galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları ilk iki seti 25-15'lik skorla kazanırken son sette rakibini 25-20 yendi.

BREZİLYA'YA KAYBETMİŞLERDİ

Türkiye, üçüncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olmuştu.

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