A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı devirdi
Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tayland ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, rakibine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 3 set sonunda kazanan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki ilk galibiyetini elde etti.
Filenin Sultanları ilk iki seti 25-15'lik skorla kazanırken son sette rakibini 25-20 yendi.
BREZİLYA'YA KAYBETMİŞLERDİ
Türkiye, üçüncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olmuştu.
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