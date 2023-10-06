A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik ekibi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibini açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik ekibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella'nın antrenörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışan Daniele Russo'nun yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadroda yer alan Selçuk Şahin, milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

ANALİZ VE ATLETİK PERFORMANS ANTRENÖRLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde ise analiz antrenörü olarak Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner, atletik performans antrenörü olarak da Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik ekibi belli oldu - Resim : 1

KALECİ ANTRENÖRLERİ

Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Futbol Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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