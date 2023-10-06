Beşiktaş'ta hareketli saatler: Teknik direktör Şenol Güneş istifa etti, yönetim olağanüstü seçim kararı aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano ekibine 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gelişmeler birbirini izledi.

Karşılaşma sonrası yaklaşık bir saat soyunca Tüpraş Stadı'nı terk etmeyen binlerce taraftar, "O takım gelecek, hesap verecek" tezahüratları yapmıştı. Tribünler, "İstifa edin, evimize gidelim" çağrıları sonrası yüksek sesle müzik açılmasına da büyük tepki göstermişti.

Bu sırada yönetim kurulu üyeleri de olağanüstü toplanmış, statta gerçekleşen bu görüşme yaklaşık dört saat sürmüştü.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ

Bugün idmana çıkmayan teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI: ÇEBİ YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre yönetim de olağanüstü seçim kararı aldı. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2-3 gün yaşananları ve durumu değerlendireceği, kararını ondan sonra vereceği öğrenildi.

ÇEBİ OLMAZSA KOCADAĞ

Çebi'nin aday olmama kararı alması durumunda Emre Kocadağ'ın adaylığını açıklayacağı belirtildi.

ADALI VE YAMANTÜRK

Siyah beyazlı kulüpte başkan adayları arasında Serdar Adalı ve Teyfik Yamantürk'ün de adı geçiyor. Olağanüstü kongrede adayı olacakların önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ OLACAK

beINSports muhabiri Gürler Akgün, yeni teknik direktör belli olana dek takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını söyledi.

Yılmaz'ın İstanbulspor maçında görev alması bekleniyor.

'TARAFTAR HAKLI' DEMİŞTİ

Güneş, maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte "Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şartlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum. Taraftarın üzüntülerini anlıyorum, haklılar. Özür diliyorum. Onları üzmek için değil sevindirmek için buradayım. Olmadı" demişti.