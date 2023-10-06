Beşiktaş taraftarınca protesto edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştu: Herkes kendine yakışanı yapar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre'nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı'na giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada protestoyla karşılaştı.

Siyah beyazlı taraftarlar, küfür de kullandıkları tezahüratlarında TFF Başkanı'na "Futbolun katili" diye seslendiler. Yaşananların ardından stadı terk eden Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladı. Görüntü, her renkten sporseverin tepkisine neden oldu.

Fotoğraf: Spor Arena

'MÜNFERİT DEĞİL, ORGANİZE BİR OLAYDI'

Milliyet gazetesinin spor servisine konuşan Mehmet Büyükekşi, 'gerçekten çok üzgün olduğunu' belirterek "TFF yönetimi olarak tüm takımlarımızın Avrupa maçlarına gitmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın maçına da geldik. Sayın Çebi depremzedeler için organize edilen maçlarda 'bizim maçlara gelmiyorsunuz' diye sitem ediyordu. İade-i ziyarette bulunduk fakat beklemediğimiz bir ortamla karşılaştık" dedi.

"Herkes kendine yakışanı yapar" ifadesini kullanan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Yaşananlar münferit olsaydı kalırdım. Ancak organize bir olaydı. Sayın Bakan da üzüntülerini iletti. Kendisinin de onayını alıp maçtan çıktık."

ALİ KOÇ: BÖYLE GİDERSE TFF YETKİLİLERİ STADIMIZA GİREMEYECEK HALE GELİR

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz günlerde hakem atamalarında manipülasyon yapıldığını ileri sürerek "Bu işler böyle giderse TFF yetkilileri bizim stadımıza giremeyecek hale gelir, çok açık söylüyorum" tepkisini göstermişti: