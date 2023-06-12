40 yıllık gelenek bu defa Galatasaray için devam etti!

Sinop'un Gerze ilçesinde çeşmelerin rengini Süper Lig şampiyonu belirliyor. Gerze'de 40 yıldır sürdürülen bir taraftar geleneği, bu yıl da yerine getirildi. Çeşmeler, şampiyon Galatasaray'ın renklerine yani sarı-kırmızı boyandı.

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Sinop'un Gerze ilçe merkezinde bulunan çeşmenin dış duvarları o yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.

Bu yıl da Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olması üzerine çeşmeler, sarı-kırmızıya boyandı. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor Taraftar Grubu tarafından bordo-mavi renklere boyanan Şampiyon Çeşmesi, bu yıl yeni renklerine büründü.

GALATASARAY'IN RENKLERİNE BOYANDI

Gerze General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde bulunan ve her yıl şampiyon olan futbol takımının renklerine boyanan Şampiyon Çeşmesi, bu yıl 2022-2023 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın renklerine boyandı.

40 yıllık gelenek bu defa Galatasaray için devam etti! - Resim : 1

"BU OLAY ÇOK ESKİ YILLARA DAYANIYOR"

Sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan Gerze Temsilcisi İsmail Sunar, çeşmenin hep sarı-kırmızı kalması umuduyla boyadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı Galatasarayımızın renkleriyle Gerze'deki çeşmeleri boyamaya başlıyoruz. Burada bulunan çeşmemiz tarihi bir çeşme. Her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Bu sene de biz şampiyon olduk. Bu gurur bizim. İnşallah bundan sonra sürekli çeşme bu şekilde kalacak. Bu olay çok eski yıllara dayanıyor. Çeşmenin yapıldığı tarihten itibaren bu gelenek Gerze'de devam ediyor. Her sene şampiyon olan takım kendi renklerine çeşmeyi boyuyor. Gerze küçük bir ilçe. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu hiç kimsenin kimseye karşı saygısızlığı olmaz. Hepimiz burada ağabeyli, kardeşliyiz. Hatta tebrik ediyorlar" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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