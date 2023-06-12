Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı başlayarak geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretini sonlandıran Fenerbahçe, transfere hızlı başladı.

Fenerbahçe,  İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamalarına yer verildi. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.

Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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