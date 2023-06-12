Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Resmi açıklama geldi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer sezonuna hızlı başlayarak geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretini sonlandıran Fenerbahçe, transfere hızlı başladı.
Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda Kent'in açıklamalarına yer verildi. Ryan Kent, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonun ilk videosu geldi 💛💙☺️ pic.twitter.com/qMAEbipNH3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 12, 2023
Ryan Kent, Rangers formasıyla bu sezon 44 maça çıktı. Kent, 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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